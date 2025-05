Beltran, la prova del 9: in estate potrebbe anche lasciare Firenze

vedi letture

L'edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio concentra la sua attenzione su Lucas Beltran. Il Vikingo sarà chiamato a sostituire l'infortunato Kean come centravanti. L'argentino non scende in campo dal primo minuto dal match giocato a Siviglia contro il Real Betis. Per la terza volta in stagione giocherà in tandem con Gudmundsson, fino ad ora per la coppia di falsi nove due vittorie (contro Cagliari ed Empoli) e una sconfitta (all'andata contro gli andalusi). Beltran ha segnato sei gol in questa stagione, quattro in meno rispetto ai 10 del 2023-2024, quando in realtà da lui ci sia aspettava il salto di qualità dopo una prima stagione di ambientamento. Invece i numeri sono peggiorati, forse il problema è sempre quello della giusta posizione in campo.

Pagato 18 milioni al River Plate, Beltran ha un contratto che lo lega al club gigliato fino al 2028. Non è escluso però che in estate se si verificassero le condizioni possa lasciare le rive dell'Arno.