Dodo resta in attesa di una chiamata, in queste tre settimane si decide il suo futuro

L'edizione odierna del quotidiano La Nazione analizza la situazione di Dodo. Il brasiliano ha fatto di tutto per tornare in campo per il match di ritorno contro il Real Betis dopo l'operazione all'appendice dello scorso 25 aprile tenendo sempre aggiornati i tifosi gigliati attraverso i suoi profili social. L'esterno classe 1998 per la sua allegria e anche per il livello delle prestazioni in campo è uno dei preferiti dal popolo viola. Adesso Palladino si aspetta che nelle prossime tre gare, a partire dalla sfida di Venezia in programma questo pomeriggio, Dodo possa tornare decisivo anche se non al top della condizione.

Tre settimane decisive per il futuro della Fiorentina ma non solo, anche dello stesso Dodo. Il brasiliano è rimasto male del fatto che la società non si sia mossa per prolungargli con adeguamento verso l'alto il contratto in scadenza fino al 2027. Al momento Dodo guadagna circa 1,5 milioni a stagione, cifre lontane dai 2,2 milioni dei top come Gudmundsson e Kean. Vedremo se i dirigenti gigliati stanno attendendo la fine della stagione o se addirittura, come per Kean, scenderà in campo lo stesso Commisso. La cosa normale è che tanti big club europei abbiano messo gli occhi sul classe 1998.