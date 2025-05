A Venezia con i due falsi 9, la speranza è che siano decisivi come con Cagliari e Empoli

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport dedica ampio spazio ai temi di casa Fiorentina in vista della sfida, in programma al Penzo questo pomeriggio, contro il Venezia. Per continuare a sperare in un piazzamento in Europa la prossima stagione i gigliati hanno l'obbligo di vincere contro i lagunari. Una volta raggiunto il Bologna a quota 62 poi lo scontro diretto di domenica prossima sarà decisivo. Per riuscire a fare bottino pieno contro i veneti Palladino, senza Kean infortunatosi nel finale di match contro il Real Betis, si affiderà in attacco ai due falsi 9 Gudmundsson e Beltran. L'obiettivo di Palladino e dei suoi ragazzi deve essere quello di riuscire a resettare e trasformare la delusione per l'uscita di scena in Conference League in rabbia positiva.

Per quanto riguarda l'assenza di Kean, la Fiorentina senza di lui ha dimostrato di saper far risultato. Nelle 6 gare di campionato in cui non è partito titolare la Fiorentina ha vinto 5 volte e perso solo una, al Franchi contro il Como. 5 sono stati i marcatori diversi in questi 6 incontri. Gosens è stato decisivo in tre occasioni, contro Genoa, Lecce e Cagliari. In Sardegna poi ha segno è andato anche Beltran. Contro l'Empoli invece sono finiti sul tabellino dei marcatori Mandragora e Adli, mentre in casa contro i sardi ci pensò Cataldi. Chi manca all'appello è Gudmundsson che non segna dal 3-0 contro la Juventus datato 16 marzo. In queste ultime tre gare servirà la miglior versione dell'islandese per conquistare un piazzamento nelle prossime coppe europee.