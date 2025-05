Imperativo vincere, non c'è alternativa al Penzo per Venezia e Fiorentina

vedi letture

Il quotidiano TuttoSport sulle sue colonne dà spazio ai temi legati alla sfida tra Venezia e Fiorentina, in programma questo pomeriggio, calcio d'inizio alle 18:30, allo stadio Pier Luigi Penzo. I padroni di casa, reduci dal pareggio di Torino, hanno l'obbligo di vincere per continuare a sperare nella salvezza. Dall'altra parte anche la Fiorentina, reduce dall'eliminazione in Conference League per mano del Real Betis, è obbligata a fare tre punti per continuare a lottare con ambizione per un posto in Europa. Per quanto riguarda le scelte di formazione, pochi saranno i cambi che farà Di Francesco. L'unico vero dubbio è in mezzo al campo visto che ancora sono da valutare le condizioni di kike Perez, colpito alla testa nel match contro i granata. Davanti spazio alla coppia Yeboah-Gytkjaer.

Per ottenere i tre punti e agganciare il Bologna al settimo posto in attesa dello scontro diretto di domenica, Palladino è costretto ad affidarsi, viste le assenze di Kean (infortunatosi contro il Real Betis) e Zaniolo (squalificato), a Gudmundsson e Beltran in attacco. In mezzo al campo si candidano per una maglia da titolare Richardson e Ndour. In difesa invece Pablo Marì tornerà al centro della retroguardia dopo aver saltato, causa esclusione dalla lista Uefa, la sfida contro gli andalusi.