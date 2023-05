TIFOSI, A Praga almeno 7mila. Il punto sul Franchi

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

Il Corriere dello Sport, nelle sue colonne odierne, fa il punto della situazione per quanto concerne i tifosi viola che andranno a Praga, per la finale di Conference League. Oggi parte la fase 3 della prelazione, dedicata a chi ha sostenuto almeno una trasferta europea in stagione. Si annunciano essere almeno 7mila i tifosi fiorentini in Repubblica Ceca per il 7 giugno, con il tutto esaurito da parte della Fiorentina che potrebbe arrivare a breve.

Nel mentre, a Firenze si continua a organizzare l’apertura del Franchi per la gara col West Ham. L'iter è alle battute finali, anche se nelle ultime ore è sorto un problema organizzativo legato alla quiete pubblica del quartiere di Campo di Marte. Alcuni comitati di zona, infatti, si sarebbero lamentati circa la prospettiva che l'area attorno allo stadio - si legge sul quotidiano -, in caso di trionfo a Praga, possa diventare invivibile fino alle prime ore del mattino.