Terracciano al bivio, restare come dodicesimo o salutare. Il Bologna lo cerca

In casa Bologna ci si trova a fare i conti con la grana portiere. Perché Lukasz Skorupski, attuale titolare della formazione rossoblu, ha il contratto in scadenza tra un anno e su di lui si sono stagliate le sirene arabe, con i ricchi club sauditi che stanno tentando il polacco. Se ci sarà il divorzio, ecco che i felsinei si troveranno a dover cercare un nuovo numero uno per la propria porta, col casting che è già iniziato.

Tra i papabili, si legge sul Corriere dello Sport, c'è anche Pietro Terracciano, recluso al ruolo di dodicesimo nella Fiorentina, alle spalle di un indiscutibile De Gea fresco di rinnovo. In mezzo a una serie di nomi infatti, il portiere ex Empoli era stato promosso a titolare a Firenze proprio con Italiano sulla panchina viola. Adesso, dopo un anno da riserva dello spagnolo, potrebbe lasciare Firenze e riabbracciare il tecnico che l'ha lanciato nel suo triennio in riva all'Arno. A fare concorrenza a Terracciano ci sono, per motivi diversi, Provedel, Perin e Caprile.