THURAM, Osservato speciale dei viola: la situazione

La Fiorentina è la squadra che più di tutte sta seguendo Marcus Thuram, figlio d'arte attaccante del Borussia Monchengladbach. Lo scrive La Nazione, che sottolinea come l'infortunio del francese nella partita giocata contro il Bayern Monaco ha aiutato a non far alzare il prezzo di un giocatore seguito ormai da mezza Europa. Pagato 9 milioni di euro dai tedeschi un anno fa, e arrivato da Sochaux dove è cresciuto, il prezzo di Thuram è impennato anche perché su di lui - solo in Italia - hanno già messo gli occhi Milan e Juventus. Oltre alla Fiorentina, fin qui la più concreta a seguire le tracce del giocatore. Molto di un suo eventuale acquisto dipenderà però dalle decisioni in merito all'attuale comparto offensivo della Fiorentina.

