NICOLODI A FV, RIBERY PUÒ FACILITARE L'ARRIVO DI GOTZE IN VIOLA. THURAM-ACF? VI SPIEGO...

Nelle ultime settimane sono vari i nomi provenienti dalla Bundesliga accostati alla Fiorentina. Da Marcus Thuram, attaccante esterno sinistro del Borussia Moenchengladbach e figlio di quel Lilian Thuram su cui ventisei anni fa Giancarlo Antognoni aveva visto giusto, salvo non essere ascoltato, fino a Mario Götze, attaccante del Borussia Dortmund con il contratto in scadenza il prossimo giugno. Per approfondire queste possibili operazioni la redazione di FirenzeViola.it ha contattato, in esclusiva, il giornalista di Fox Sports ed esperto di calcio tedesco: Pietro Nicolodi.

Vedere Thuram Jr. con la maglia viola è parlare di scienza o fantascienza?

"Mi sembra molto difficile come operazione. Marcus è un giocatore davvero forte, sembra un camion che si muove come un ballerino. Ha una potenza e una velocità che fanno paura. Sicuramente è stata una delle sorprese più grandi di questo campionato di Bundesliga. Francamente non so neanche se il Borussia Moenchengladbach voglia venderlo e se lo vendono chiederanno un sacco di soldi. Poi c'è da considerare la concorrenza, visto che mezza Europa lo sta cercando".

Invece Götze?

"Su di lui dobbiamo fare un discorso differente. Mario è tanto tempo che non gioca e non saprei dire in che condizione fisica si trovi al momento. Quando stava bene era sicuramente un giocatore importante. Prenderlo gratis è comunque un gran colpo. La presenza di Ribery in squadra potrebbe facilitare non poco l'operazione, sia nella scelta che sul campo".

Come giudica la stagione di Ribery quest'anno?

"Prima dell'infortunio il francese stava giocando alla grande, è stato un peccato vederlo fermarsi ai box. Per me è sempre uno spettacolo vederlo giocare. Questa stagione si è riposato tanto per questo secondo me almeno un altro anno a grandi livelli lo può ancora fare".