TERZIC, Ha già detto sì al Bologna. Eppure i viola...

Come riportato dal Corriere dello Sport la dirigenza del Bologna sta seguendo con particolare attenzione quello che succede soprattutto in casa Fiorentina e in casa Pisa, avendo messo gli occhi rispettivamente su Aleksa Terzic e Pietro Beruatto. Il serbo rappresenta per il Bologna la priorità, il calciatore nerazzurro l’altra soluzione. Per quanto riguarda il serbo, il direttore sportivo dei viola Daniele Pradè non vorrebbe darlo ma è lo stesso Terzic che strizzerebbe l’occhio al Bologna, avendo capito che in questa squadra potrebbe ritagliarsi maggiori spazi. Come andrà a finire per il momento non possiamo saperlo, anche perché guai a dimenticare che Terzic è legato alla Fiorentina da un contratto in scadenza nel giugno del 2024.