TECNICO, Alternative a Italiano tutte in seconda fila

Le alternative ad Italiano, per la Fiorentina, sembrano essere scivolate in seconda fila. E’ scalato Claudio Ranieri, non è stato cercato Walter Mazzarri e anche per Fabio Liverani dopo un iniziale sondaggio non c’è stato più alcun contatto. Servirà ancora qualche giorno di tempo: domani, al massimo martedì, però la questione panchina dovrà essere archiviata, magari anche attingendo al possibile candidato tenuto gelosamente sotto traccia. Mancano meno di 20 giorni all’inizio della nuova stagione: i calciatori cominceranno ad arrivare in città per visite mediche e test atletici dal 9 luglio. Non si può più aspettare. Lo scrive Il Corriere dello Sport-Stadio.