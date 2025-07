Asllani, Kessie, Larsson: la Fiorentina non smette di seguirli ma sono opzioni difficili

Rimane il centrocampo il reparto più monitorato da parte della Fiorentina e soprattutto della sua dirigenza, intenta a dare man forte alla mediana di Stefano Pioli con almeno un altro acquisto. E se Simon Sohm sembra ad ora il più vicino all'approdo in riva all'Arno, Pradè e Goretti non hanno smesso di cercare anche un regista di grande prospettiva come Kristjan Asllani, in uscita dall'Inter. Come riporta Tuttosport, l'albanese piace sempre alla società viola e i corteggiamenti non sono mancati neanche nel weekend, ma la Fiorentina non lo prenderà ai 20 milioni richiesti dai nerazzurri per il cartellino.

Più difficile ancora è la pista che porta a Franck Kessié, sondato dalla Fiorentina nei giorni scorsi come mezzala muscolare e di rottura da aggiungere in mezzo al campo. Troppo alto l'ingaggio da 14 milioni netti che percepisce in Arabia, anche se l'ivoriano si riducesse lo stipendio sarebbe comunque difficile da raggiungere. L'ex Milan, come Asllani e Hugo Larsson dell'Eintracht, resta un'opzione valida ma per motivi diversi costosissima.