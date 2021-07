STRYGER LARSEN, Ora ci pensa anche l'Inter

Tuttosport scrive che l'Inter ha bisogno di acquisti "creativi", che badino al sodo e non richiedano spese eccessive: Bellerin dell'Arsenal appare difficile, anche se non impossibile, da raggiungere. Accanto a Zappacosta, come alternativa il quotidiano fa il nome di Jens Stryger Larsen, che è circolato nei giorni scorsi come possibile obiettivo viola in caso di partenza di Lirola. La valutazione si aggira intorno ai 5 milioni di euro e il contratto scade fra meno di un anno.