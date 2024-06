STRAKOSHA, Può sostituire Terracciano. E Christensen...

FirenzeViola.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

“Ha fatto la sua miglior stagione, puntiamo su di lui. Poi con la società seguiamo l'evoluzione del mercato”. È bastata questa frase, pronunciata da Palladino nella conferenza stampa di presentazione, per riaccendere le voci di mercato su Pietro Terracciano. Dopo i nomi di Audero, Musso e Falcone, il Corriere dello Sport-Stadio, scrive che il nuovo profilo che piace ai viola è quello dell’ex Lazio Thomas Strakosha, che ora si trova al Brentford (QUI la nostra anticipazione).

Considerando il poco spazio che ha trovato in Inghilterra, il classe 1995 è tentato dal ritorno in Italia, con la Fiorentina che rappresenterebbe un’ottima soluzione. Il nodo riguarda l’agente, che essendo lo stesso di Terracciano eviterebbe volentieri di mettere in competizione i suoi due assistiti. Colui che comunque dovrebbe fare le valige, scrive il quotidiano, è Oliver Christensen, arrivato appena un anno fa senza però riuscire a convincere nessuno.