STADIO, Si riapre anche la pista restyling del Franchi

Come anticipato già ieri sulle pagine di FirenzeViola.it (LEGGI QUI), con le tempistiche relative all'area Mercafir che non stanno pienamente riscontrando la convinzione di Rocco Commisso, proprietario e presidente della Fiorentina, sul tema dello stadio si riapre una pista che sembrava ormai messa alle spalle, quella di un restyling del Franchi. Lo sottolinea l'edizione odierna de Il Corriere Fiorentino, evidenziando anche come il punto cardine ruoti attorno ai metri di area commerciale che sarebbero ricavabili senza andare ad intaccare l'opera di Nervi nella sua essenza e nel suo valore storico-culturale. Al momento non c'è risposta positiva, e neanche c'è stato un nuovo incontro con i viola. Anche se sul giornale si leggono parole di Valerio Tesi, responsabile per la soprintendenza del Franchi: "Siamo disponibili a confrontarci su un progetto nuovo, ma alle condizioni che abbiamo posto".