SPEZIA, Ricky-Agudelo: attenti ai due ex in agguato

Sulle pagine odierne de La Repubblica (ed. Firenze) si parla questa mattina dei due ex che quest sera la Fiorentina troverà di fronte nella gara contro lo Spezia, ovvero il "Toto" Agudelo e Saponara. Come spiega il quotidiano, Agudelo, arrivato a Firenze nel gennaio 2020, era arrivato con molte aspettative. L’obiettivo della Fiorentina era quello di farlo diventare un todocampista come aveva fatto capire anche Pradè alla Pizarro. Agudelo però in sei mesi in viola è stato impiegato pochissimo. Tre presenze in serie A in maglia viola per un totale di 63 minuti. L’unica presenza dal primo minuto l’ha collezionata lo scorso 2 agosto all’ultima giornata a Ferrara contro la Spal. La Fiorentina poi nel mercato estivo ha fatto altre scelte e Agudelo è così tornato al Genoa, che lo ha girato in prestito allo Spezia. Anche per Ricky Saponara non sarà una partita come le altre. Da settembre fino ad inizio gennaio, quando si è poi trasferito a Spezia con la formula del prestito con diritto di riscatto, è sceso in campo solo due volte in campionato. A queste si aggiunge anche una presenza in Coppa Italia contro il Padova. Con lo Spezia ha collezionato 4 presenze totali e 2 gol all’Olimpico nei quarti di finale con la Roma, di cui uno bellissimo in pallonetto. Anche lui è stato uno dei protagonisti della vittoria di sabato sera con i rossoneri.