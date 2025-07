Sottil, testa bassa e tanto lavoro: concorre con Fortini al ruolo di vice Dodo

Tra tutti coloro impiegati al Viola Park in questo inizio di preparazione, c'è chi spera di aver conquistato la fiducia di Stefano Pioli e la conseguente permanenza alla Fiorentina. Uno di questi, specifica La Nazione, è Riccardo Sottil: il figlio d'arte ha iniziato il ritiro a testa bassa, senza luci dei riflettori. Ha bisogno di recuperare posizioni, di meritarsi la fiducia del tecnico.

Il classe '99 ha lavorato molto come esterno a tutta fascia e rimane da capire se potrà mettersi a disposizione nel ruolo di vice Dodo, per il quale concorre anche Fortini. Giocatori (entrambi) utili per le liste essendo cresciuti nel vivaio, motivo per cui le riflessioni andranno ancora avanti. Sottil è tornato a Firenze dopo sei mesi a dir poco deludenti con la maglia del Milan e dal canto suo desidera restare in viola per giocarsi le sue carte con l'allenatore che l'ha fatto esordire in Serie A, da capire se lo stesso Pioli e la dirigenza saranno d'accordo dopo queste settimane di ritiro.