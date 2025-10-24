Sorrisi viola nella notte europea, La Nazione: "Risveglio di Conference"

vedi letture

Sorrisi viola (merce rara da troppo tempo) nella notte di Conference, si legge su La Nazione. Tre a zero a casa del Rapid Vienna e seconda vittoria (su due) in Conference. Che sia questo il segnale, atteso da Pioli, dalla squadra e da tutta Firenze, per dare una svolta alla stagione? La riprova è dietro l’angolo e si chiama Bologna.

Il messaggio più importante della serata di Vienna è arrivato da New York, dove Rocco Commisso ha seguito la partita. A fine gara la telefonata con Stefano Pioli, i complimenti alla squadra e finalmente un sorriso. Bene la coppa, ma adesso conta risalire il prima possibile in campionato.