Solomon e De Gea non preoccupano, con il Pisa dovrebbero esserci

La Gazzetta dello Sport fa il punto sui giocatori viola rimasti a Firenze per riprendersi dai rispettivi acciacchi, accendendo i riflettori in particolare u Solomon e De Gea, assenti in Conference. Secondo la rosea entrambi dovrebbero essere recuperati: l’esterno è rimasto a casa per una sindrome influenzale, il portiere per una sublussazione al dito di una mano che non preoccupa.