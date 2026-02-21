La prima volta tre gol in trasferta per Vanoli. La Nazione: "Playoff liscio e tranquillo"

La Fiorentina di Vanoli a Byalistok ha segnato per la prima volta tre gol in trasferta, anche se come scrive stamani La Nazione la squadra allenata da Pioli lo aveva già fatto in due occasioni, entrambe in Europa, pur non riuscendo a fare lo stesso in campionato. Certo, la squadra viola con l'Udinese riuscì a segnarne ben 5 ma con un uomo in più per buona parte della gara. Non aveva certo l’aria della partita impossibile questo primo incontro del play off di Conference, ma il fatto che tutto sia scivolato via liscio e tranquillo è già qualcosa in questi tempi di nervosa vita viola, chiosa il quotidiano.