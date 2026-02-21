Fiorentina giovane e italiana. Ferrari: "Lo ha sempre voluto Commisso"
FirenzeViola.it
A corredo del focus del Corriere dello Sport - Stadio sui tanti italiani in rosa e in campo per la Fiorentina, il direttore generale Alessandro Ferrari ha commentato: "Come Società siamo davvero orgogliosi di poter rappresentare in maniera così forte l’italianità. Crediamo che lo spirito di appartenenza sia fondamentale in una squadra ed è quello che la Famiglia Commisso, il Presidente Rocco in prima persona insieme a sua moglie Catherine, ha sempre voluto, con suo figlio Giuseppe che sta portando avanti questi valori. Una squadra che si riconoscesse in una Città e che avesse un forte legame con l’Italia".
Per questo è stato portato avanti il progetto del "Rocco B. Commisso Viola Park", ha infine aggiunto il dirigente.
Pubblicità
Primo Piano
Fiorentina, il passo avanti è nella testa: da "non-squadra" a squadra vera come a Como e in Polonia. Ma sarà vera svolta solo con la terza vittoria di fila, nel derby col Pisa. Lunedì attenzione agli spilungoni nerazzurridi Alberto Polverosi
Le più lette
1 Fiorentina, il passo avanti è nella testa: da "non-squadra" a squadra vera come a Como e in Polonia. Ma sarà vera svolta solo con la terza vittoria di fila, nel derby col Pisa. Lunedì attenzione agli spilungoni nerazzurri
3 Un gruppo ricostruito e una condizione fisica ritrovata, i meriti di Vanoli in attesa di conferme con il Pisa
Copertina
Luca CalamaiLa rivincita di Ranieri. In Polonia non hanno giocato bambini e giocatori finiti ma una Fiorentina vera. Sognare di vincere la Conference è la spinta per inseguire con più forza la salvezza. Con Paratici si fa calcio
Lorenzo Di BenedettoLa vittoria del Lecce a Cagliari è un bene per la Fiorentina, ecco perché. La gara col Pisa sarà l'ennesimo esame e fino a ora i viola non ne hanno superato neanche uno. Prima la Conference, ma la salvezza vale troppo di più
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com