Fiorentina giovane e italiana. Ferrari: "Lo ha sempre voluto Commisso"

A corredo del focus del Corriere dello Sport - Stadio sui tanti italiani in rosa e in campo per la Fiorentina, il direttore generale Alessandro Ferrari ha commentato: "Come Società siamo davvero orgogliosi di poter rappresentare in maniera così forte l’italianità. Crediamo che lo spirito di appartenenza sia fondamentale in una squadra ed è quello che la Famiglia Commisso, il Presidente Rocco in prima persona insieme a sua moglie Catherine, ha sempre voluto, con suo figlio Giuseppe che sta portando avanti questi valori. Una squadra che si riconoscesse in una Città e che avesse un forte legame con l’Italia".

Per questo è stato portato avanti il progetto del "Rocco B. Commisso Viola Park", ha infine aggiunto il dirigente.