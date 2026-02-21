Fiorentina "Commisso style": quanti italiani in campo e fuori. Una strada da seguire

È una Fiorentina "all'italiana". Il Corriere dello Sport - Stadio esalta la scelta del club viola che ha costruito una rosa piena zeppa di calciatori nati in Italia. A Bialystok, giovedì sera, Vanoli ne ha messi nove su undici in campo dal primo minuto, e altrettanti ce n'erano in panchina dove ovviamente c'erano anche tanti Primavera. La scelta nasce da un'indicazione precisa di Rocco Commisso fin dal suo arrivo a Firenze, che volle costruire una Fiorentina che desse valore all'Italia, lo dimostra il fatto che tanti dei giocatori viola sono protagonisti anche con la Nazionale, che sia maggiore oppure Under 21.

Il gruppo di Vanoli contiene meno stranieri (12) insieme a quelli di Cagliari e Cremonese di tutta la Serie A (e 15 sono i calciatori autoctoni di nascita nonché di passaporto), l’ultimo esempio in ordine cronologico è pure uno dei più indicativi in assoluto: sabato scorso al Sinigaglia, in una metà del campo il Como con sedici stranieri su sedici impiegati da Fabregas tra titolari e sostituti nel corso dei novanta minuti. Nell’altra metà la Fiorentina di Vanoli che tra primo e secondo tempo ne ha schierati otto e mai meno di sei contemporaneamente, e altri sei ce n’erano a disposizione del tecnico varesino. La Fiorentina sta indicando una strada che servirà molto anche alla Nazionale.