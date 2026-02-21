La vecchia guardia alla riscossa. Ranieri e Mandragora, critica mai tenera

"Vecchia guardia alla riscossa". Il Corriere Fiorentino oggi in edicola parla di Luca Ranieri e Rolando Mandragora che si sono riscoperti belli di notte e decisivi in Europa. Perché fino a oggi la critica non è mai stata troppo tenera, soprattutto nei confronti del difensore, e perché per entrambi aver determinato l’ultima gara europea h a il sapore della rivincita.

Adesso che in difesa l’attenzione si è già spostata su Rugani, rimasto al Viola Park anche in questi giorni per proseguire sulla strada del recupero dall’infortunio, Ranieri è sì pronto a tornare al suo posto, ma anche a mettersi a disposizione del tecnico se poi alla fine l’ex Juventus non fosse pronto per esordire con il Pisa. Insomma una certezza in più per Vanoli, che in vista di lunedì dovrà invece sopperire all’assenza di Mandragora.