Il Franchi pronto al derby tra Fiorentina e Pisa: stadio già quasi sold-out

Il Franchi pronto al derby tra Fiorentina e Pisa: stadio già quasi sold-outFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom
Oggi alle 10:45Rassegna stampa
di Redazione FV

A quasi 24 anni dall'ultima volta il Franchi torna ad accogliere un Fiorentina-Pisa che si preannuncia rovente. L'ultima volta fu una partita di Coppa Italia Serie C e si imposero gli ospiti. Come riporta il Corriere dello Sport - Stadio - sono più di 20mila i biglietti già venduti per la sfida (il sold out è fissato come sempre a 22mila), presenti anche 300 tifosi del Pisa. Dalle 14 alle 21 di lunedì, vietata la vendita da asporto di bevande alcoliche nei pressi dello stadio, così come vietati saranno spray e bombolette di ogni genere.