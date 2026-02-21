Corvino: "Salvezza? Hanno tutti investito più di noi". Ma non cita la Fiorentina

vedi letture

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex dirigente della Fiorentina Pantaleo Corvino, oggi direttore generale al Lecce, ha parlato della lotta salvezza non inserendo nel suo discorso però la Fiorentina: "Se me l'aspettavo così dura? Certo che sì. Tutte le dirette concorrenti hanno potuto investire molto più di quanto abbiamo fatto noi. Dal Pisa alla Cremonese, passando per Verona, Sassuolo, Cagliari e Parma. Sarà dura, ma noi abbiamo fatto il massimo per rimanere competitivi, trattenendo i nostri talenti anche di fronte a offerte importanti".

Poi Corvino parla della situazione dei club italiani: "In passato la gente parlava di calcio al bar o nelle piazze, mentre oggi il commento è sempre dietro l’angolo, visibile a tutti. Il tifoso pensa al risultato, è giusto così, ma ho l’impressione che troppi club oggi si facciano condizionare da ciò che si legge in giro. Se i tifosi vogliono tutto e subito, le società operano per provare ad accontentarli. Così, però, perdono di vista l’importanza che un giovane può avere nel lungo periodo"