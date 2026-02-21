"Lode al Vanolismo e al Ranierismo". Il commento di Ferrara sulla Fiorentina

Benedetto Ferrara sulle pagine de La Nazione fa i complimenti a Vanoli: "Lode al Vanolismo, che inizia finalmente a darci delle soddisfazioni - scrive il giornalista - e al Ranierismo, esempio di rivincita umana e sportiva e metafora perfetta per raccontare la rinascita, perché i momenti difficili fanno parte della vita e lo sport riassume bene questo concetto, la dinamica buio/luce, quella del sapersi rialzare dopo una caduta raccontata nei romanzi di vita e nelle pubblicità in tv.

Anche quando a cadere è Parisi, che prima di rialzarsi ama rotolare a lungo sull’erba a modo suo. Applausi anche per lui, però. Perché Parisi è rinato, così come Ranieri, Fagioli e tanti altri. Merito di Vanoli, allenatore che naviga nella sofferenza: urla, si veste, si riveste, si agita e resta senza voce".