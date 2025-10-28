"Solo per la maglia": a Milano ci saranno 500 tifosi viola

La Nazione riparte dalla contestazione di domenica: elle orecchie di calciatori e dirigenti echeggiano ancora i cori di rabbia dei presenti al Franchi, che si sono placati dopo la rimonta della Fiorentina e il 2-2 finale, salvo poi riesplodere dopo il triplice fischio. La Fiesole non ha fatto sconti a nessuno (per adesso solo Stefano Pioli si è salvato, ma è comunque compreso nel calderone generale).

Il mood resta questo alla vigilia della trasferta di San Siro. Il "noi cantiamo solo per la maglia" è il coro che racchiude il momento e così sarà anche contro l'Inter. A Milano sono attesi circa 500 tifosi viola, la metà di quelli che hanno assistito alla sconfitta contro il Milan. Diversi sono tifosi viola residenti al nord, qualcuno partirà comunque da Firenze. L'obiettivo è sempre il solito: spingere la Fiorentina, al di là di chi la gestisce, di chi va in campo e di chi l'allena. Non c'è niente e nessuno che conti più della maglia viola. Al fischio finale sarà il risultato a decidere il clima fra la gente.