Last dance per Palladino al Franchi? L'Atalanta deve ancora decidere
Come riporta il Corriere dello Sport, la partita contro la Fiorentina sarà l'ultimo atto con l'Atalanta per Raffaele Palladino. Da lunedì a Zingonia si comincerà a costruire la prossima stagione che partirà con i playoff di Conference League: le riflessioni sono già cominciate, ma il primo passo sarà quello di capire se arriverà il cambio di direttore sportivo. I discorsi con Cristiano Giuntoli proseguono da giorni, ma a breve non sono previste accelerate o eventuali ufficialità.
Quando verrà trovata l'intesa con il nuovo ds si affronterà la questione allenatore, con Sarri che rimane uno dei nomi in cima alla lista del taccuino nerazzurro (piacciono anche Thiago Motta e Italiano). Il tecnico intanto incontrerà la Lazio per capire se e come continuare il proprio rapporto nella Capitale, poi eventualmente si intavoleranno nuove trattative.
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