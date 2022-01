SOCIAL, Tifo è con la squadra, diviso con la società

Come spiega questa mattina La Nazione, dopo l'addio ormai imminente di Dusan Vlahovic con destinazione Juventus, sull’account Instagram della Fiorentina ieri i messaggi di disapprovazione sono diventati meno frequenti. Si sono moltiplicati piuttosto post di comprensione, quasi di solidarietà. A farla da padrone sono tornate le frasi di incoraggiamento alla squadra, con cuori viola e gigli dorati come emoticon prevalenti.«Andiamo ragazzi» commentano i tanti, «avanti senza pensieri». C’è poi anche chi suggerisce «Facciamogli rimpiangere di essere andato dai gobbi», chi va oltre e dice «Fategli vedere che siamo forti anche senza di lui» e chi prende esplicitamente le parti della società: «E’ stato fatto il massimo, l’alternativa sarebbe stata perdere Vlahovic a zero l’estate che arriva. Non credo fosse idea di Commisso mandare via il bomber, fiducia al progetto viola e ai giocatori». Anche i sondaggi proposti sui siti che si occupano di Fiorentina, per quanto non possano assumere valore statistico, fotografano una realtà ben precisa. Viene citato a tal proposito quello proposto da Firenzeviola.it e tuttora in corso (CLICCA QUI).