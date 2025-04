Si avvicina la gara di ritorno contro Celje. CorFio: "Due guai per Palladino"

vedi letture

Il Corriere Fiorentino, stamani in edicola, scrive che in vista del Celje Raffaele Palladino dovrà trovare innanzitutto soluzioni per ovviare alla Kean dipendenza: se non segna il bomber infatti sono dolori. Il secondo guaio sono le assenze. Dopo la gara d’andata sono finiti tra gli squalificati Moreno, Zaniolo e Dodo; Mari e Ndour sono fuori lista Uefa, mentre Gosens pur in progresso resta in infermeria. Insomma quella di domani sembrano già scelte obbligate, o almeno più scontate rispetto a una settimana fa quando l’allenatore ha optato per un robusto turnover.