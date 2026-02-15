Sfatato il tabù Como. Tuttosport: "Viola di mestiere, esperienza ed astuzia"

Nel suo commento alla vittoria della Fiorentina contro il Como, Tuttosport inizia da un dato tanto semplice quanto importante: la squadra di Vanoli ha sfatato prima di tutto un tabù, dato che contro i lariani era sempre uscita sconfitta quest'anno, sia in campionato che in Coppa Italia. Al Sinigaglia, invece, a trionfare sono stati proprio i viola, con una prova fatta da chi vuole salvarsi per davvero. "La Fiorentina ha vinto grazie a una prova concreta, con un atteggiamento migliore - specialmente nel primo tempo - difendendo con tenacia il risultato anche quando il Como ha provato a spingere per pareggiare. Per la Viola, sarebbe stata l’ennesima beffa. Con mestiere, esperienza, e un pizzico d’astuzia, la squadra di Vanoli alla fine è tornata a sorridere e guarda alla lotta salvezza con nuove speranze", l'analisi del quotidiano torinese.

Può sorridere così la Fiorentina e ancor di più il suo tecnico. Gongola infatti Paolo Vanoli, allenatore di una Fiorentina che lui, da qualche tempo, vedeva in crescita: "Quando si allena una squadra importante, costretta a cambiare l’obiettivo, non si vede il processo. Io vedo una squadra che migliora, siamo sulla strada giusta: sono punti che fanno morale, ma ci mancano 13 finali. Vedo però lo spirito della squadra che si vuole salvare, perché possono emergere delle qualità, come si è visto sul gol di Fagioli. Ranieri? Sono contento per lui, è un elemento prezioso della squadra". Infine, un commento alla sua espulsione: "Esagerata, ho solo fatto notare, magari in maniera energica, che c’era Fabregas a discutere con Parisi in campo".