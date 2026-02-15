Douvikas e Morata in tasca, comanda la difesa: Pongracic, solo elogi a Como

vedi letture

Tra i viola più performanti nella prestigiosa vittoria di Como, c'è anche Marin Pongracic. Il centrale croato era chiamato al riscatto dopo un periodo passato negativamente, e al Sinigaglia ha risposto con una bella prova difensiva. Premiato da tutti i quotidiani odierni con voti alti, la sua gara è riassunta al meglio da La Gazzetta dello Sport: "Niente amnesie, nessuna disattenzione, una vigilanza costante: così, non si passa". Non banale anche l'elogio del Corriere Fiorentino: "Prestazione di grande livello, con finale da centrocampista aggiunto che slalomeggia fino all’area lariana. Chiude tutti gli spazi, sembra comandare la difesa". Infine, la Repubblica (ed. Firenze): "Quando è tornato a casa e si è svuotato le tasche ci ha trovato dentro anche Douvikas e Morata. Parte forte e, se possibile, cresce con l’avanzare dei minuti. Prestazione granitica in cui non sbaglia nulla".

Le pagelle di Pongracic:

Corriere dello Sport-Stadio: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Tuttosport: 6,5

Corriere Fiorentino: 7

La Nazione: 6,5

la Repubblica: 7,5