Ossigeno per la Fiorentina a Como. Gazzetta: "Impresa vera e propria"

"Finalmente una vittoria da Fiorentina. O meglio, da squadra che ha bisogno di punti come dell’ossigeno, come è attualmente la Viola. Un successo voluto, costruito su una magia di Fagioli, partita all’altezza del suo talento, e su un rigore di Kean, e poi difeso con il sacrificio e l’impegno di tutti". Per La Gazzetta dello Sport i tre punti costruiti ieri contro il Como sono per la Fiorentina qualcosa di fondamentale, ma soprattutto di cercato con la mentalità corretta. "È un’impresa vera a propria, quella del Sinigaglia", afferma senza mezzi termini il quotidiano sportivo.

Che poi aggiunge: "Contro un Como pieno di entusiasmo per aver guadagnato le semifinali di Coppa Italia, forse per questo pure un po’ scarico dal punto di vista nervoso, ma comunque deciso ad assaltare i piani nobili, europei, della classifica, la Viola batte un avversario che aveva perso solo con le big, riesce a segnare più di un gol alla difesa lariana – finora ci erano riuscite solo Inter e Milan – e proprio sul lago mette almeno per il momento la testa fuori dall’acqua agganciando il Lecce terzultimo, con l’attitudine necessaria a chi lotta suo malgrado per salvarsi. E sì, anche con le piccole astuzie che fanno guadagnare tempo e spezzano il ritmo nel finale vorticoso", il pensiero della Rosea.