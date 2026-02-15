Gioco e risultato, a Como la Fiorentina convince. La Nazione: "Vale mezza stagione"

"A Como, la Fiorentina s’inventa la giornata più bella ma soprattutto importante della stagione". Così La Nazione, nelle sue pagine sportive di oggi, celebra il grande successo ottenuto dai viola contro i lariani, pesante sotto tutti i punti di vista. "Vittoria cercata con cinismo, opportunismo e trame di gioco finalmente interessanti, la squadra viola aggiunge alla classifica tre punti pesantissimi in chiave salvezza. Solomon ed Harrison sulle corsie esterne, Parisi in posizione arretrata (Gosens fuori) e Ranieri tornato fra i titolari al posto di Comuzzo: Vanoli confeziona queste novità per provare a colpire il super Como di Fabregas e del talento Nico Paz", scrive il quotidiano fiorentino.

L'analisi prosegue poi ripartendo dal secondo tempo: "Bello, buono e proficuo l’approccio al secondo tempo. Spinge da matti la squadra di Vanoli e il raddoppio arriva (su rigore) all’8’. L’arma è quella del pressing alto. Proteste e quasi rissa (25’) per un contatto nell’area viola con Rodriguez che va giù. Panchine che si accendono e a rimetterci è Vanoli (rosso diretto). La partita ricomincia quando la sfortuna rovina la giornata di Parisi (autogol su traversone di Morata). Nervi tesi, alta tensione e giocatori viola colpiti a gioco fermo (espulso Morata) chiudono il match. Un match che per la Fiorentina vale mezza stagione", la chiosa finale del giornale fiorentino.