Serie A, venerdì il calendario della stagione '25/'26. Intrigo per la Fiorentina

Venerdì avverrà il sorteggio per il calendario della prossima Serie A. Come riporta La Nazione, anche la Fiorentina sarà spettatrice interessata a maggior ragione avendo lo spareggio di Conference League già ad agosto. Il girone d'andata prenderà il via il 23-24 agosto, quando l'andata del playoff sarà già andata in scena qualche giorno prima.

Il fatto che la Fiorentina giochi le prime due giornate in trasferta per permettere al Comune di Firenze di procedere con i lavori di ristrutturazione del Franchi non aiuta: il primo match casalingo sarà il 13-14 settembre, dopo la pausa per le Nazionali. Da capire ancora dove verrà giocato il match di Conference, non è da escludere che la Fiorentina possa rivolgersi a un impianto sostitutivo come il Mapei Stadium di Reggio Emilia.