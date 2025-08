Ancora Dzeko: "Qui si sogna in grande e so cosa rappresenta Firenze per la Fiorentina"

Il nuovo attaccante della Fiorentina Edin Dzeko si è raccontato in un'intervista a Sportweek. Ecco un altro estratto, sul campionato che inizierà a breve: "La lotta per l’Europa sarà più equilibrata che mai. Ci sarà da divertirsi, soprattutto se l’Italia riuscirà a conquistare l’extra-slot per qualificare cinque squadre in Champions. Quanto allo scudetto, l’Inter rimane forte ma bisogna vedere che impatto avrà Chivu. I nerazzurri sono favoriti insieme al Napoli, che si sta muovendo benissimo sul mercato".

Poi ha detto: "Il club sogna in grande e il centro sportivo è tra i top 3 in Europa. Qui si sta alla grande. Ho vissuto otto anni in Italia, so cosa rappresentano Firenze e la Fiorentina. Sulla città ho sentito tante cose belle, ma non ho ancora fatto in tempo a visitarla e a cercare casa. Certo, se il centro sportivo è questo… non mi dispiace dormire qui".

Ha mai pensato al ritiro in questi anni? "Ogni tanto sì. In Turchia mi sono stati concessi 30 giorni liberi in due anni, è stato stressante. Ogni tanto ho voglia di staccare e godermi la famiglia, poi però l’amore per il calcio prende il sopravvento e spazza via ogni pensiero. Sento che sto ancora bene, che posso dare ancora tanto".