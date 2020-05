SERIE A, Resta il nodo quarantena. Club in pressing

La Serie A è pronta a ripartire, ma resta ancora uno scoglio fondamentale da risolvere. Come sottolinea l'edizione odierna di Repubblica, la quarantena di 14 giorni per tutta la squadra in caso di nuovo positivo permane. Il che mette a rischio lo svolgimento della Serie A, visto che costringerebbe ad un nuovo stop del campionato. Per questo la Lega già lavora per chiedere al Governo un cambio delle regole in corsa, dimostrando attraverso gli altri protocolli utilizzati in Europa che l'unico modo per finire la stagione è mettere in quarantena il solo positivo trattandolo da infortunato. La revisione permissiva, comunque, potrà avvenire solo se i contagi nel paese continueranno a scendere.