SERIE A, Bagarre ottavo posto: testa a testa col Toro

"Questa Fiorentina ha un'anima infinita" scrive il Tirreno, che nell'edizione odierna torna sulla rimonta di domenica pomeriggio al Franchi e sulle rinnovate ambizioni del campionato. A novanta minuti dal termine della Serie A, la Viola è ottava a pari merito col Torino (che la precede però per via degli scontri diretti). Una posizione che, in caso di ulteriori sanzioni alla Juventus, potrebbe valere la Conference League, in attesa che la Conference di quest'anno, con la finale di Praga fissata il 7 giugno, possa, in caso di vittoria, dare un'Europa ancora più prestigiosa alla squadra di Vincenzo Italiano.

Occhi e testa a Praga, ma non solo: prima del match contro il West Ham ci sarà il Sassuolo, per un finale di Serie A che potrebbe regalare già la qualificazione europea alla Fiorentina, in caso di passo falso del Toro contro l'Inter e di vittoria di Biraghi &Co. al Mapei.