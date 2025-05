Serata strana al Franchi. La Curva contesta tutto e tutti, ma Palladino vince

Non è ancora finita per la Fiorentina. Se il Lecce batterà la Lazio e i viola riusciranno a strappare tre punti a Udine, sarà ancora Conference League per la squadra di Palladino che al Franchi batte il Bologna di Italiano e si regala, si fa per dire, il settimo posto in classifica. Il Corriere Fiorentino la definisce una serata strana, con la classifica che cambiava ogni 5 minuti e lo stadio che a prescindere contestava tutto e tutti.

La contestazione a Palladino e dirigenza. Palladino, anche lui pesantemente contestato, era arrivato a questa sfida con una valanga di dubbi. Alla fine con un 4-5-1 buono per contrapporsi al Bologna riesce a portarla a casa. A proposito di Italiano, il quotidiano scrive che dopo tanta attesa e tanto rumore per nulla, alla fine c'è stato solo qualche timido applauso della tribuna e il saluto finale della Curva. Del resto ieri il Franchi aveva altro e altri nel mirino. "Salta la panchina", "Bisogna correre", "Noi cantiamo solo per la maglia": così la Curva ha salutato la stagione della Fiorentina.