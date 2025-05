Cecchi: "Fischi contro ds e allenatore. Ora la società deve riflettere"

Stefano Cecchi dà la sua visione sul momento della Fiorentina all'indomani della vittoria contro il Bologna, due squadre definite come due modi diversi di fare calcio. Da una parte una squadra che vuole comandare, dall'altra una che gioca di ripartenza: "Ciò che in questo momento marca la differenza fra le due società è l’ambiente. Da una parte si respira una condivisione totale del progetto che è benzina buona per tutti.

Dall’altra, quella fiorentina, i fischi e le contestazioni contro ds e allenatore sono un vento debilitante e, allo stesso tempo, un segnale d’allarme impossibile da ignorare. Obbligando di fatto la società a riflettere se la conferma di Palladino sia una prova di serietà e di forza o non invece un azzardo rischiosissimo per tutti".