Parisi è il protagonista inatteso di Fiorentina-Bologna. 2° gol stagionale

Il Corriere Fiorentino dedica spazio a Fabiano Parisi, "protagonista inatteso" della serata al Franchi tra Fiorentina e Bologna. L'esterno viene lanciato titolare nel 4-5-1 di Palladino e al 13' realizza il gol che rompe gli equilibri dopo uno slalom speciale e un po' di fortuna. Si tratta del secondo gol in campionato e anche in stagione, dopo aver segnato all'andata con il Lecce.

Se con Italiano in 33 presenze Parisi non aveva mai trovato la via del gol, con Palladino ha sì eguagliato il suo massimo in A ma sopratutto confermato la sua duttilità e adattabilità. In questa stagione ha ricoperto tutte le posizioni sull’out di sinistra. Per il classe 2000 la carriera viola ha preso una piega quasi da gregario, ma guai a dimenticare il potenziale di un giocatore che, tra il 2022 e il 2023, si era guadagnato anche una convocazione con la Nazionale maggiore.