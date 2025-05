Primavera Best Award, per la Fiorentina premiati Vannucchi e Rubino

Assegnati oggi i Primavera Best Awards, i trofei dedicati ai migliori calciatori del campionato Primavera, la cui regular season è appena conclusa, assegnati da Sportitalia che ha l'esclusiva delle gare. Tra i giocatori premiati anche due della Fiorentina, Tommaso Vannucchi e Tommaso Rubino (ieri convocato in prima squadra), rispettivamente miglior portiere e miglior centrocampista della stagione. Dal palco ecco le loro parole:

Tommaso Vannucchi: “Grazie per questo premio, la passione per il calcio è nata dal nulla. I miei nonni mi facevano toccare spesso il pallone, lo devo a loro. Un’emozione grande ricevere questo premio, devo tanto alla Fiorentina che ha sempre creduto in me. A chi mi ispiro? Courtois”.

Tommaso Rubino: “E’ stata una stagione molto bella, siamo un grande gruppo e i risultati personali sono merito della società. Cosa vuol dire essere tifoso della Viola? Tanto, è una famiglia per me. Abito a due passi dallo stadio, è un’emozione vederlo da vicino. Obiettivi per questa fase finale? Vogliamo vincere, ora pensiamo alla Juve. Bisogna mettercela tutta”.