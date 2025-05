Femminile: Caccia al nuovo tecnico. Bellisager lascia Firenze. Quali ambizioni per il futuro?

vedi letture

La rubrica sulla squadra femminile a cura di Firenzeviola

È stata una settimana movimentata in casa Fiorentina Femminile. Nonostante gli impegni sportivi delle gigliate per questa stagione – Europei a parte – siano ormai conclusi, già si inizia a delineare qualcosa su quello che sarà il futuro della squadra femminile viola. E, almeno fino ad ora, i segnali non sono molto positivi.

Pochi giorni fa è arrivata a sorpresa la news della separazione tra la Fiorentina e l’allenatore Sebastian De La Fuente. Sebbene l’argentino avesse un ulteriore anno di contratto in viola, la società ha preferito dargli il benservito esonerandolo e decidendo così di andare alla ricerca di una nuova guida tecnica. Sulle pagine di Firenzeviola vi abbiamo già illustrato qualche nome di possibili rimpiazzi, ma visto il periodo è tutto ancora in fase embrionale. Le voci e gli indizi in chiave mercato puntano tutti verso la figura di Alessandro Spugna. L’allenatore è reduce dalla disfatta in finale di Coppa Italia contro la Juventus, cosa che potrebbe portare ad un interruzione anzitempo del rapporto tra l’ex Empoli e il club giallorosso (nonostante anche lui abbia un altro anno di contratto nella Capitale). Le prossime settimane saranno decisive in tal senso. E comunque non si può escludere che mentre le indiscrezioni parlano di Spugna come eventuale sostituto di De La Fuente a Firenze, in segretezza la Fiorentina non stia lavorando a qualche altro nome. Eventuali annunci arriveranno solo verso fine giugno/inizio luglio, quando si entrerà di fatto nella nuova stagione sportiva. Non è ancora nemmeno dato sapere quale sarà la sorte dei dirigenti che gestiscono la squadra femminile viola al momento. Certo visti i risultati ottenuti non in continuità con quelli che sono i presunti obiettivi del Presidente Commisso, non si esclude l’ipotesi che qualcuno di essi venga rimpiazzato. Tutto ancora in alto mare dunque, e fare premesse di quello che sarà il prossimo campionato delle ragazze viola è impossibile. Di sicuro, anche da parte del tifo organizzato, c’è voglia di cambiare per tornare a puntare ancora più in alto.

L’addio di Stine Bellisager-Pedersen però già scatena le prime polemiche. Il difensore danese, giunto solo sei mesi fa da una realtà forte come quella americana del Kansas City, lascia Firenze e si accasa fino al 2027 alla squadra femminile del Bayern Monaco. Pur non essendo stata la migliore del gruppo, il suo arrivo ha migliorato notevolmente le prestazioni di un reparto difensivo in grande difficoltà viste anche le lunghe assenze di due elementi chiave quali la capitana Tortelli e l’austriaca Marina Georgieva (forse anche lei in procinto di lasciare le rive dell’Arno). L’esperienza e la caratura internazionale della calciatrice scandinava sarebbero state una buona base per ripartire il prossimo anno. Tuttavia non si può nemmeno farne una colpa all’atleta. A 31 anni, ti chiama il Bayern Monaco – notevolmente più forte della Fiorentina in tutto e per tutto – fresco campione di Germania. Come fai a dire di no? Dunque il club dovrà riformulare il settore difensivo che per ora ha un’unica certezza nella figura di Maria Luisa Filangeri. La mancata qualificazione alla prossima edizione della Uefa Women’s Champions League è stato un’ulteriore motivazione della mancata permanenza della danese in riva all’Arno. Purtroppo la sua cessione è un’allegoria di quello che è attualmente (e forse sarà) il livello della Fiorentina, Non basta il Viola Park per far venire e rimanere grandi calciatrici a Firenze. Servono investimenti e, soprattutto, ambizioni.

E la domanda finale è questa: quali saranno le ambizioni della Fiorentina Femminile? La risposta potrebbe non arrivare a breve. Dipenderà molto da quello che si farà attualmente ma anche da quelli che saranno i frutti raccolti dalla semina. Ecco perché Commisso farà bene a prendere le decisioni giuste e a livello dirigenziale. Fin qui chi ha amministrato il suo patrimonio lo ha sfruttato nel breve periodo ma non ha saputo farlo fruttare nel lungo. Ecco perché la Fiorentina è costretta nuovamente a ripartire quasi da zero. Nuovo allenatore, nuovi dirigenti (si spera), nuove ambizioni.

Chiudiamo questo editoriale informandovi che per questo sarà l’ultimo di questa stagione anche per Firenzeviola. Siamo contenti ovviamente che in molti si informano tramite questi articoli sull’andamento della squadra femminile così come siamo molto soddisfatti di essere diventati la testata di riferimento per i gruppi del tifo organizzato che ormai ci seguono con costanza e dedizione. E per noi è un valore aggiunto continuare ad informarli anche nel corso dell’estate. Andremo in pausa con gli editoriali fino a luglio ma stiamo preparando diverse novità per il periodo di calciomercato e per raccontarvi i prossimi Europei di calcio. Se ci saranno notizie importanti da commentare o da approfondire nel corso di questo periodo di pausa, ovviamente vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle pagine di Firenzeviola. Perché continueremo a tenervi aggiornati fino all’inizio del prossimo campionato, dove torneremo poi al nostro consueto appuntamento settimanale con l’approfondimento sulla squadra femminile viola.

Grazie! E arrivederci a presto.