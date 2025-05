Senza Gudmundsson c'è Rubino: 17 gol e 10 assist in Primavera per la consacrazione

Detto delle numerose assenze a cui dovrà porre rimedio Raffaele Palladino per il match contro il Bologna, se da una parte c'è un Maat Caprini voglioso di prendersi una buona dose di minutaggio nell'attacco viola, dall'altra c'è un fantasista che risponde al nome di Tommaso Rubino, anch'esso in fase di riscaldamento qualora ci fosse una chance domenica sera con la prima squadra della Fiorentina.

Convocato già a Venezia, Tommaso Rubino è nato con la sciarpa viola addosso, il 10 novembre 2006, il figlio d'arte è cresciuto nel mito di Toni, nel quartiere di Campo di Marte. Lo stesso dello stadio Franchi. La Fiorentina nel suo destino e il gol nel sangue, scrive La Nazione, visto che Tommaso è figlio di Raffaele Rubino, storico bomber del Novara, passato anche da Siena, Torino e Salernitana tra le altre. Lui, Rubino Jr, non è una prima punta pura come il padre, nella Primavera di Galloppa parte spesso da seconda punta ma anche da ala sinistra nel 4-3-3 per rientrare e sfruttare il suo destro spesso illuminante. Il vizio del gol l’ha comunque ereditato dal padre: 17 reti in stagione, conditi da dieci assist, nell’anno della definitiva esplosione nel settore giovanile. Ha già esordito in Serie A il 31 ottobre scorso. Anche lì la Fiorentina era in emergenza d’avanti vista l’indisponibilità di Moise Kean. Lui entra all’83’ al posto di Lucas Beltran. Ora la possibilità di un altro esordio, quello in casa in Serie A, anche se al Franchi ha già giocato a novembre in Conference (un quarto d’ora contro il Pafos). Da capire anche come si accorderanno Galloppa e Palladino: oggi la Primavera gioca una gara pressoché inutile contro il Torino (i viola sono già sicuri del piazzamento finale e di affrontare ai playoff la Juventus), vedremo quanto e se verrà impiegato il classe 2006. Caratteristiche da trequartista o seconda punta. Per giocare al posto di Kean può essere più strutturato fisicamente Caprini, mentre Rubino pare più un cambio di Gudmundsson.