Palladino decimato davanti: col Bologna senza attaccanti. Gud prova ad esserci

vedi letture

La Gazzetta dello Sport, sulle sue pagine odierne, si concentra sulla Fiorentina pensando all'imminente gara contro il Bologna e alle pesanti e numerose assenze che avrà Palladino nel suo reparto avanzato. Non dovrebbe farcela Moise Kean, out già a Venezia per un problema fisico patito col Betis al ritorno, così come dovrebbe dare forfait di nuovo anche Albert Gudmundsson, fuori dal match in laguna per i postumi di una botta arrivata sempre al Franchi contro gli spagnoli. Sull'ex Genoa però c'è ancora qualche speranza di recupero, ieri si è allenato di nuovo a parte e oggi pomeriggio sarà lo stesso allenatore viola a fare chiarezza su di lui, in conferenza stampa alle ore 15.

La Rosea sottolinea però che Palladino corre il grande rischio di preparare il delicato match col Bologna senza tutti i suoi quattro attaccanti, perché sia Beltran che Zaniolo mancheranno per squalifica. La speranza, come detto anche se minima, è intanto di recuperare l'islandese, altrimenti ci sarà da adattarsi. Una possibilità per Palladino è l’impiego di Andrea Colpani che è stato a lungo assente per infortunio, tornato arruolabile di recente. Per lui un finale di stagione da protagonista potrebbe diventare importante anche per guadagnarsi una possibilità di riscatto per la prossima stagione, visto che è in prestito con diritto dal Monza. Ma sarà l’occasione, da titolare o in corsa, per vedere anche Maat Caprini, un giovane aggregato da mesi dalla Primavera.