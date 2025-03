Sei squadre in sei punti, nel finale di stagione si accende la corsa all'Europa

L'edizione odierna de La Nazione si concentra sulla corsa all'Europa che si sta giocando in Serie A. Una corsa a cui sta partecipando anche la Fiorentina, insieme ad altre 5 squadre, e che vede i viola ancora potenzialmente in lotta anche per la Champions League. Dal Bologna (53 punti) al Milan (47), nel mezzo Juventus, Lazio, Roma e Fiorentina. Sei squadre in sei punti che in questi ultimi due mesi di campionato si daranno battaglia fino alla fine per ottenere un posto, realisticamente quattro sono quelli disponibili, in Europa. Genoa e Venezia, che affronteranno quattro di queste sei squadre, potrebbero essere decisive in questa corsa. Poi conteranno soprattutto gli scontri diretti. Calendario complicato per il Bologna, la prima di queste sei squadre, che dovrà affrontare, oltre alle tre in vetta al campionato, Juventus, Milan e Fiorentina.

Solo tre scontri diretti per la Juventus, contro Roma, Bologna e Lazio, mentre la Lazio dovrà affrontare Roma, Juventus, Inter e Atalanta. Calendari in salita infine anche per Roma e Milan. Juventus, Lazio, Fiorentina, Milan, Inter e Atalanta per i giallorossi e Fiorentina, Atalanta, Bologna, Roma e Napoli per i rossoneri. I viola invece, tra le big, se la vedranno con Atalanta, Milan, Bologna e Roma. Oltre agli scontri d'alta classifica variabili fondamentali saranno gli impegni nelle competizioni europee, gli infortuni e il rendimento con le formazioni medio-piccole. Tra una settimana ripartirà la corsa.