SCONCERTI, Incivile recludere i calciatori per far cassa

Il giornalista Mario Sconcerti, nel suo editoriale per il Corriere della Sera, si è detto molto in disaccordo con le eventuali modalità di riapertura del calcio: "Si chiede ai giocatori, alle squadre, al personale di servizio di rimanere reclusi in alberghi per due mesi, da giugno a settembre se si fanno le coppe. Senza vedere nessun familiare né qualunque tipo di congiunto, rimanendo lontani uno dall'altro anche nella stessa squadra. Una cosa poco dignitosa, barbara, molto più che medievale. Possibile si sia tutti d'accordo nel tenere recluse centinaia di persone per mesi solo per far fare cassa ai presidenti? E' capitalismo pessimo".