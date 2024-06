SCADENZE, Castro vede viola. Dubbio Jack. Duncan addio

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Come sottolineato dall'edizione odierna de La Nazione, in questi primi giorni viola Raffaele Palladino, insieme alla società, non ha analizzato solo i possibili acquisti, ma anche tutte le situazioni relative ai calciatori in scadenza tra poche settimane. Il tecnico campano ha voluto parlare con tutti quei giocatori che pensa gli possano tornare utili nel corso della stagione. Notizia di pochi giorni fa è quella relativa ad un colloquio tra il nuovo allenatore viola e Gaetano Castrovilli. Palladino gli ha confermato la sua volontà di renderlo centrale nel progetto della Fiorentina e Castro, che rimarrebbe volentieri a Firenze, si è preso qualche giorno per riflettere. Il nodo da sciogliere probabilmente è legato all'ingaggio che la società offrirà al suo entourage.

Discorso diverso invece per Bonaventura e Duncan. Il primo, complici età(35 anni da compiere) e ingaggio(1,5 milioni), non ha molto mercato e le parti potrebbero quindi incontrarsi più avanti, senza fretta, per trovare un accordo vantaggioso per entrambi. Il secondo invece, dopo che la Fiorentina non ha fatto valere l'opzione sul suo rinnovo, sembra destinato a lasciare Firenze.