Rubino e la maglia viola: "È passione, vita. La vittoria con l'Inter quella che conservo di più"

Nell'intervista concessa oggi a La Nazione, il giovane attaccante viola Tommaso Rubino ha toccato tanti temi che riguardano la sua attuale stagione con la Fiorentina Primavera, attualmente in testa alla classifica. L'ultimo scudetto della categoria giovanile per eccellenza, i viola lo alzarono nel lontano 1983, e lo stesso Rubino ne ha parlato oggi: "Ad ora l’obiettivo è arrivare alle finali ma… non voglio dire altro, anche se avete già capito". Spazio poi al suo legame con la maglia gigliata, che il classe 2006 veste da undici stagioni: "È passione, vita. E per questo devo dire grazie a mio nonno, che anche quando vivevo a Novara (dove giocava il padre Raffaele, ndr) mi ha sempre trasmesso il suo amore per questi colori. E infatti quando sono tornato a vivere qui, ho iniziato ad andare allo stadio, in Fiesole".

Infine, Rubino ha svelato anche quale sia la partita che più di tutti porta nel cuore, da tifoso della Fiorentina: "Vi stupirò: dico l’ultimo match al Franchi con l’Inter, che ho visto dalla panchina: ho vissuto un’emozione che poche altre volte in vita mia ho provato".