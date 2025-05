Poesio sul Corriere Fiorentino: "Domenica di rimpianti. Le rotazioni non hanno pagato"

"Una sconfitta che complica la corsa europea con i viola che iniziano a trovarsi nella scomoda posizione di non essere più padroni totali del proprio destino". Lo scrive Ernesto Poesio sul Corriere Fiorentino, che poi continua: "E se ci si aggiunge la possibile vittoria del Milan in Coppa Italia che porterebbe via un posto, ecco che la salita appare ancora più ripida. Anche per questo diventa fondamentale tenere fino all’ultimo aperta la porta dell’Europa League tramite la Conference nella speranza che l’aver in parte sacrificato la partita di ieri all’Olimpico, possa trovare compensazione nella rimonta, tutt’altro che impossibile, contro il Betis.

Toccherà a Moise Kean guidare l’assalto contro gli spagnoli al Franchi e toccherà a Pellegrini trovare le contromisure che, gioco forza, finiranno per scoprire altre parti del campo. I viola all’Olimpico hanno perso sì punti, ma non la fiducia. Sarà l’ingrediente principale da mettere in campo giovedì per ribaltare la storia e regalarsi la terza finale europea consecutiva. Ma soprattutto tenere ancora aperta quella porta con vista sull’Europa".