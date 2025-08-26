Rinnovo Mandragora, riallacciati i contatti. la Repubblica-Firenze: "A settembre l'accordo"
La Repubblica-Firenze fa il punto sul rinnovo di Rolando Mandragora. Con il sigillo a Cagliari sono otto i gol messi a segno da Rolando nell’anno solare, numeri da centrocampista top.
Dopo che le parti si erano un po' allontanate i primi di agosto, la società viola negli ultimi giorni ha riallacciato i contatti con l'entourage, con adesso molte più sensazioni positive rispetto ai primi giorni di agosto. A settembre, con la chiusura del mercato e dopo l’annuncio del rinnovo di Kean, sarà ufficializzato anche il rinnovo di Mandragora, che vedrà il proprio contratto allungarsi oltre il 2026 — la Fiorentina aveva comunque un’opzione fino al 2027 — con un ingaggio ritoccato verso l’alto.
